Национальное агентство занятости населения получило защитное снаряжение для работы

Национальное агентство занятости населения получило защитное снаряжение для работы

Бюро по сотрудничеству Швейцарии в партнёрстве с Программой развития ООН в Молдове предоставило необходимое защитное оборудование от COVID-19 Национальному агентству занятости населения и его 35 территориальным подразделениям.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Молдове сотрудники НАЗН были обеспечены необходимым защитным оборудованием, пишет moldpres.md. 5 000 пар перчаток, более 400 литров дезинфицирующего средства, 400 экранов, а также 40 термометров были распределены между всеми территориальными подразделениями ведомства.

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