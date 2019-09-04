Нацинспекторат расследований устроил внезапные проверки на станции по очистке сточных вод и на предприятии в Кишинёве (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований (НИР) провели законную внезапную проверку на станции по очистке сточных вод в муниципии Кишинёв, а также на предприятии по производству алкогольных напитков, которое использует сырьё без сертификата происхождения и сбрасывает большое количество вредных отходов в реку Бык, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, офицеры НИР проводят расследование в рамках уголовного дела для того, чтобы установить нарушения, допущенные при управлении технологическим процессом, а также при использовании химических веществ с сомнительной сертификацией, что становится причиной загрязнения окружающей среды. Действия сотрудников МВД направлены на прекращение незаконной деятельности некоторых лиц.

Власти намерены предотвратить загрязнение окружающей среды и остановить вредные процессы, которые ставят под угрозу здоровье жителей муниципия Кишинёв. Виновным грозит уголовная ответственность.