Нацинспекторат патрулирования назвал самый аварийный день в Молдове

Нацинспекторат патрулирования назвал самый аварийный день в Молдове

Анализ Национального инспектората патрулирования относительно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в течение 2019 года на дорогах Молдовы, показал, что большинство из аварий случались по пятницам.

Общее число аварий, произошедших в пятницу, составило 396. Самые серьёзные ДТП происходили в промежуток времени с 18.00 до 22.00, сообщает пресс-служба НИП.

Напомним, что сотрудники Нацинспектората патрулирования усилили меры по дисциплинированию водителей, нарушающих закон.

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