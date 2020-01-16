Нацинспекторат патрулирования назвал самый аварийный день в Молдове

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Анализ Национального инспектората патрулирования относительно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в течение 2019 года на дорогах Молдовы, показал, что большинство из аварий случались по пятницам.

Общее число аварий, произошедших в пятницу, составило 396. Самые серьёзные ДТП происходили в промежуток времени с 18.00 до 22.00, сообщает пресс-служба НИП.

Напомним, что сотрудники Нацинспектората патрулирования усилили меры по дисциплинированию водителей, нарушающих закон.