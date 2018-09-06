Начиненный сигаретами автомобиль обнаружили таможенники на КПП Скулень (ФОТО)

Почти 30 тысяч сигарет и используемый для их транспортировки автомобиль были задержаны таможенниками на КПП Скулень вчера, 5 сентября. К незаконным действиям причастен житель города Фэлешты, который теперь должен будет заплатить штраф.

Табачные изделия были обнаружены после того, как таможенные инспекторы, основываясь на анализе рисков, перенаправили автомобиль мужчины через “красный коридор”. Подозрения подтвердила и специально обученная собака таможенников, которая отреагировала на пол машины. Демонтировав его, таможенники вытащили 29820 сигарет различных марок.

Табачные изделия и автомобиль были конфискованы. Обстоятельства случившегося выясняются.