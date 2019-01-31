Начинается весенняя сессия парламента

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Весенняя сессия законодательного органа страны начнется 4 февраля 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Андриан Канду.

Таким образом, начиная со следующей недели, депутаты вернутся к работе в парламентских комиссиях. В среду, 6 февраля, состоится заседание Постоянного бюро парламента, на котором будет установлена дата первого пленарного заседания в рамках начавшейся сессии.

Напомним, согласно Регламенту законодательного органа, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

Мандат парламента XX созыва завершился 30 ноября 2018 года. Согласно Конституции, законодательный орган исполняет свой полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в высший закон страны и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы.

Выборы нового парламента пройдут 24 февраля.