Начинается печать бюллетеней для выборов 20 октября

Начинается печать бюллетеней для выборов 20 октября

Центральная избирательная комиссия сообщает, что сегодня, 1 октября, в 11.00 начнется печать бюллетеней для новых парламентских выборов, которые пройдут 20 октября по одномандатному округу №50 – на западе от РМ. 

Избирательные бюллетени для голосования на новых парламентских выборах будут бледно-коричневыми. Каждый бюллетень будет разделен на прямоугольники размером 110 мм на 20 мм, количество которых будет соответствовать количеству конкурентов на выборах. Длина будет зависеть от количества прямоугольников, которые будут напечатаны на бюллетене на расстоянии 2,5 мм друг от друга, а ширина бюллетеня составит 140 мм.

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