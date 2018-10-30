Начинается официальный визит Игоря Додона в Россию: с кем встретится молдавский президент

C 31 октября по 1 ноября Игорь Додон будет находиться с официальным визитом в Российской Федерации.

Как отметил на своей странице в соцсети глава государства, согласно рабочей программе, предстоят встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами. Кроме того, Игорь Додон выступит перед студентами Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова и встретится с представителями ведущих российских СМИ.

“Аргументы и факты в Молдове” будут следить за визитом президента в РФ. Читайте на нашем сайте самые свежие новости о проведенных встречах и их результатах!