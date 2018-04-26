Начата печать избирательных списков для выборов 20 мая

В соответствии со статьей 44 Кодекса о выборах списки составляются на основании Государственного регистра избирателей и включают всех граждан с правом голоса, которые проживают или прописаны на территории, принадлежащей тому или иному избирательному участку.

Избиратель может быть включен только в один список и только на одном участке. Всего в списки будут включены 748675 избирателей, из которых 631625 в Кишиневе, а остальные – в других населенных пунктах, где 20 мая пройдут досрочные выборы примаров. Как именно распределятся избиратели по секторам, а также в других городах и селах Молдовы – представлено в таблице ниже.

Отмечается, что 26-27 апреля ЦИК передаст местной публичной администрации списки, а они, в свою очередь, передадут их электоральным бюро. Напомним, что 20 мая выборы примаров пройдут в Кишиневе и Бельцах, а также в Леушень, Немцень, Воловице, Жора де Мижлок и Пырлице.

Граждане могут проверить свое имя в избирательных списках и узнать, на каком участке им предстоит голосовать, до 19 мая.