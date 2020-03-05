Начата печать бюллетеней для повторных выборов в Кэлинешть Фалештского района

0

Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для повторных местных выборов в селе Кэлинешть Фэлештского района, которые состоятся в это воскресенье, 8 марта. Для этой цели будут напечатаны 2175 бюллетеней.

Они будут матовыми, розового цвета, шириной 140 мм и длиной 126,5 мм, пишет пресс-служба ЦИК. Стоимость одного бюллетеня составит 2,46 лея, а общего тиража – 5350,5 леев.

Решение о проведении повторных выборов примара данного населенного пункта было принято после того результаты второго тура от 3 ноября 2019 года признали недействительными. Повторное голосование пройдет на основании тех же избирательных списков.