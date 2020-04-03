Начат долгожданный ремонт подземного перехода на Виадуке (ФОТО)

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В столице начали ремонт подземного перехода на Виадуке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что примария не потратит на эти работы деньги из муниципального бюджета.

С инициативой проведения ремонта выступила администрация торгового центра “Shopping MallDova”, которая покроет все расходы. Как рассказал Чебан, в результате работ будут восстановлены ступеньки, установлена современная система освещения, созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Для обработки стен будет использован специальный материал, который не так легко будет испортить. Восстановят и пол. Кроме того, в подземном переходе будут установлены камеры видеонаблюдения.

– Мы поставили перед собой задачу реализовать большое количество проектов в этом году, и надеемся, что у нас получится это сделать, несмотря на все нынешние обстоятельства, которые вынудили нас направить усилия на борьбу с коронавирусом, – отметил генеральный примар.

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