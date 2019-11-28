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У православных верующих начался Рождественский пост, который продлится с 28 ноября до 7 января – в праздник Рождества Христова. Цель поста – духовное очищение человека, чтобы с чистым сердцем встретить Рождество.

По сравнению с Великим постом Рождественский не такой строгий. На весь период поста рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения – мяса, молока и молочных продуктов. Рыбу разрешается есть в субботу и воскресенье вплоть до 2 января, а также в большие праздники. Традиционно в первый день поста готовят кутью и угощают ею гостей.

Самые строгие дни поста приходятся в последнюю неделю перед Рождеством. Максимально строгий пост необходимо соблюдать в Сочельник – 6 января, пишет korrespondent.net.