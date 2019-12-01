Начало зимы в Молдове будет холодным

Начало зимы в Молдове будет холодным

Начало зимы будет ознаменовано существенным похолоданием. В следующие дни в Молдове ожидается до минус 8 градусов, в северных и центральных районах возможны кратковременные осадки.

По сообщению синоптиков, холодно будет начиная с воскресенья, 1 декабря. Сегодня по всей стране ожидается 0 – минус 5 градусов ночью и до +5 градусов днем. Еще холоднее будет в начале следующей недели, когда температура воздуха понизится до -8 градусов ночью и -1-3 градусов мороза днем. Ближе к концу недели немного потеплеет.

Ожидается переменная облачность, без осадков, за исключением северных и центральных районов страны, где в первые дни декабря возможны кратковременные слабые дожди, пишет moldpres.md.

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