Начальнику насосной станции в Кожушне, где скончались во время работ двое сотрудников, грозит 6 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Начальник насосной станции в Кожушне рискует получить до 6 лет тюрьмы в результате того, как в мае 2018 года на станции погибли два сотрудника. Родственники погибших жалуются, что спустя 8 месяцев никто так и не был привлечён к ответственности. По словам прокурора, уголовное расследование завершено, и дело вскоре будет передано в суд.

Напомним, что в мае прошлого года двое мужчин 47 и 23 лет скончались во время работ в канализационном колодце. Мужчины отравились токсичными веществами или газами. Спустя 8 месяцев после инцидента виновные так и не были наказаны, пишет protv.md.

По словам дочери одного из погибших, на станции не были соблюдены правила безопасности. Дело должно было попасть в суд ещё в ноябре, однако до сих пор процесс затягивается.

По словам прокурора, за несоблюдение правил безопасности на рабочем месте начальник насосной станции может оказаться в тюрьме на 6 лет. Последний, однако, утверждает, что виновными в сложившейся ситуации являются руководители местной винодельни, которые слили токсичные вещества в сточные воды, что и привело к гибели мужчин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.