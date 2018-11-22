Начальники автопарка и экономического отдела Института скорой медпомощи задержаны по делу о коррупции

Начальники автомобильного и экономического отделов столичного Института скорой медицинской помощи были задержаны вчера вечером сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ по делу о злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, предполагается, что подозреваемые вымогали различные суммы денег у экономического агента, который предоставляет Институту скорой медпомощи услуги по обслуживанию транспорта. Взамен на деньги они должны были ускорить денежные переводы экономическому агенту.

Согласно материалам дела, столичный Институт медпомощи заключил контракт на оказание техобслуживания автопарка на стоимость 1 000 000 леев. В течение года экономический агент много раз обслуживал автомобили больницы, после чего должен был последовать денежный перевод за услуги. Для того, чтобы ускорить этот процесс начальник автопарка и экономического отдела пообещали экономическому агенту, что повлияют на ответственного за перевод, чтобы тот поторопился с выплатами. За свои услуги подозреваемые потребовали 15% от переводимых Институтом деньги.

Так, под контролем сотрудников НАЦ подозреваемые получили в нескольких траншах 20 000 леев и 24 000 леев. Вчера офицеры НАЦ задокументировали последнюю передачу денег и задержали двух начальников отделов. На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе НАЦ, они проведут там 72 часа. По факту злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело. Начальникам отделов грозит до 7 лет лишения свободы.