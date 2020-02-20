Начальника отдела Инспектората полиции Криулян поймали на контрабанде обуви из Украины

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Начальник отдела криминальной полиции ИП Криулян был задержан офицерами Службы внутренней безопасности и антикоррупции. Сотрудник МВД перевозил в микроавтобусе контрабанду из Украины.

Согласно полученным данным, операция по задержанию подозреваемого прошла несколько дней назад у въезда в город Криуляны сразу после того, как мужчина пересек внутренний пост. В микроавтобусе, которым он управлял, была обнаружена крупная партия обуви без документов о происхождении, привезённая из Украины. Стоимость товара устанавливается, передаёт deschide.md.

Офицеры Службы внутренней безопасности конфисковали контрабанду. Инициировано расследование.