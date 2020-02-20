Начальника отдела Инспектората полиции Криулян поймали на контрабанде обуви из Украины

Начальника отдела Инспектората полиции Криулян поймали на контрабанде обуви из Украины

Начальник отдела криминальной полиции ИП Криулян был задержан офицерами Службы внутренней безопасности и антикоррупции. Сотрудник МВД перевозил в микроавтобусе контрабанду из Украины.

Согласно полученным данным, операция по задержанию подозреваемого прошла несколько дней назад у въезда в город Криуляны сразу после того, как мужчина пересек внутренний пост. В микроавтобусе, которым он управлял, была обнаружена крупная партия обуви без документов о происхождении, привезённая из Украины. Стоимость товара устанавливается, передаёт deschide.md.

Офицеры Службы внутренней безопасности конфисковали контрабанду. Инициировано расследование.

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