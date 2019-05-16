Начальник отдела ИП Центр подозревается в коррупции: он вымогал деньги у экономических агентов

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Вчера, 16 мая, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы внутренней защиты и антикоррупции наведались к полицейскому, который был замечен в ряде случаев коррупции.

По данным источника deschide.md, речь идёт о бывшем начальнике поста Сектора полиции №3 ИП Центр. Известно, что до того, как подозреваемый стал сотрудником столичной полиции, он работал в Службе внутренней безопасности НАЦ. Предполагается, что он вымогал деньги как минимум у 6 экономических агентов в столичном районе Телецентр. Однако после обысков подозреваемого не задержали.

По данным источника, подозреваемый ушёл в отпуск в феврале, сразу после того, как узнал, что на его имя возбужден ряд уголовных дел. Пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ подтвердила информацию о том, что у полицейского вчера проводились обыски, однако она не смогла назвать причину, по которой он не был задержан, ссылаясь на Антикоррупционную прокуратуру. Пресс-секретарь АП Михаела Тарлапан в свою очередь сказала, что ничего не знает о данном деле и обещала объявить детали позже.