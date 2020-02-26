Начались переговоры по проекту Молдавско-российского соглашения о социальных гарантиях

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В Москве накануне начались переговоры по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией о социальной безопасности. Проект предусматривает предоставление пенсий по возрасту, пенсий по инвалидности, вызванной общими заболеваниями, в результате несчастных случаев на производстве или вызванной профессиональными заболеваниями; пенсий по случаю потери кормильца и помощи на погребение.

Официальную делегацию переговорщиков из Республики Молдова возглавляет государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу. В состав делегации также входят представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Национальной кассы социального страхования и Национального совета по определению инвалидности и нетрудоспособности, уточнили в Минздраве.

Переговоры открыл заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Черкасов, который подчеркнул важность заключения нового договора о повышении социальной защиты граждан обоих государств. Соглашение основано на принципе пропорциональности и экспорта социальных пособий, на основе которых права на пенсию будут определяться каждым государством пропорционально страховому стажу, реализованному на собственной территории. Новый документ заменит действующее Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1995 году.

Республика Молдова до настоящего времени заключила соглашения о социальной безопасности, основанные на принципе пропорциональности и экспорта социальных пособий, с 14 государствами.

Ранее, в рамках “Прямой линии” Игорь Додон выразил надежду, что соглашение с РФ будет подписано в этом году.