Началась регистрация для национального отбора на «Евровидение — 2018»

Желающие представить Республику Молдова на ежегодном песенном состязании в Лиссабоне могут подать документы до 15 января. Национальный финал состоится 24 февраля, а международные этапы конкурса состоятся 8, 10 и 12 мая, передает IPN.

Как отмечает источник, представитель Молдовы будет выбран в три этапа. Первый предполагает прослушивание фонограмм в отсутствие участников. Жюри выберет максимум 35 песен, которые пройдут в следующий этап. Он, в свою очередь, предусматривает живое прослушивание, в итоге которого будет отобрано не более 16 песен.

Заключительный этап национального отбора считается национальным полуфиналом и финалом, организованными 22 и 24 февраля. Они будут транслироваться в прямом эфире на ТВ Молдова 1 и Радио Молдова. В полуфинале примут участие 16 участников, а в финале – десять.

В полуфинале и в финале решение будет приниматься в равной степени жюри — 50% и зрителями — 50%. Победителем будет считаться тот исполнитель или группа, которые смогут набрать максимальное количество баллов.

Для участия в конкурсе кандидаты могут подать заявление о регистрации и аудио материалы на цифровом носителе до 15 января, в 17.00, в Центре приема «Евровидения-2018», по ул. Хынчешть, 64, Молдова 1 (приемная ТВ). Заявки будут приниматься с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00. Вместе с тем, заявки могут быть отправлены по электронной почте на адрес eurovision@trm.md.

Молдова участвует в «Евровидении» с 2004 года. Лучшее выступление было у группы SunStroke Project, которая заняла третье место на конкурсе в прошлом году.