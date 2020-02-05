Началась реализация озвученных президентом на прошлой неделе социальных инициатив

Началась реализация озвученных президентом на прошлой неделе социальных инициатив

“Зеленый свет” объявленным на прошлой неделе главой государства социальным проектам. Сегодня правительство одобрило поправки к Единой программе обязательного медицинского страхования. Они предусматривают в том числе оплату государством расходов на поездки туда-обратно на пригородном и междугороднем общественном транспорте для лиц, страдающих онкологическими заболеваниями и проходящими курс химиотерапии.

Кроме того, началось действие программы “Доктор для тебя”, которая включает бесплатное проведение маммографии и флюорографии, обследование у детского стоматолога и профильных врачей. Реализация программы направлена на расширение доступа населения к консультациям профильных специалистов и предотвращение тяжелых заболеваний среди сельского населения. Например, вчера в селе Магдачешть Криулянского района в результате флюорографического обследования у пациента был обнаружен туберкулез в стадии распада.

Президент поприветствовал на своей странице в соцсети реализацию этих важных для молдавского общества проектов.

– Нам нужно здоровое общество, и мы предпримем все необходимые меры для обеспечения граждан качественными медицинскими услугами. Продолжаем трудиться на благо людей! – подчеркнул он. 

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