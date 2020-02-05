Началась реализация озвученных президентом на прошлой неделе социальных инициатив

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“Зеленый свет” объявленным на прошлой неделе главой государства социальным проектам. Сегодня правительство одобрило поправки к Единой программе обязательного медицинского страхования. Они предусматривают в том числе оплату государством расходов на поездки туда-обратно на пригородном и междугороднем общественном транспорте для лиц, страдающих онкологическими заболеваниями и проходящими курс химиотерапии.

Кроме того, началось действие программы “Доктор для тебя”, которая включает бесплатное проведение маммографии и флюорографии, обследование у детского стоматолога и профильных врачей. Реализация программы направлена на расширение доступа населения к консультациям профильных специалистов и предотвращение тяжелых заболеваний среди сельского населения. Например, вчера в селе Магдачешть Криулянского района в результате флюорографического обследования у пациента был обнаружен туберкулез в стадии распада.

Президент поприветствовал на своей странице в соцсети реализацию этих важных для молдавского общества проектов.

– Нам нужно здоровое общество, и мы предпримем все необходимые меры для обеспечения граждан качественными медицинскими услугами. Продолжаем трудиться на благо людей! – подчеркнул он.