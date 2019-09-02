Началась осенне-зимняя сессия парламента

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Осенне-зимняя сессия парламента открылась сегодня, депутаты вернулись к работе. Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный.

Дату проведения первого пленарного заседания определит постоянное бюро парламента, пишет moldpres.md.

Напомним, весенне-летняя сессия парламента завершилась 31 июля, в ее ходе было проведено 16 пленарных заседаний и принято 76 законодательных актов. С 1 августа депутаты находились в отпуске, однако в середине августа они вернулись к работе и провели внеочередное заседание, на котором приняли целый ряд проектов.