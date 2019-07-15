Началась дополнительная сессия по сдаче БАКа

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С 15 по 19 июля в 14 экзаменационных центрах будет проходить повторная экзаменационная сессия. Центры организованы в Кишинёве, Бельцах, Единцах, Кагуле и Комрате.

По данным moldpres.md, к повторной сессии допущены 3 339 учеников. Сегодня, 15 июля, состоялся экзамен по молдавскому языку и литературе. Его сдавали 170 кандидатов. 16 июля пройдёт экзамен по языку обучения для 488 кандидатов. 17 июля – по иностранному языку для 1 081 кандидата. 18 июля – по профильному предмету для 2 267 учеников. 19 июля – экзамен по выбору для 301 ученика.

Дополнительная сессия проходит для тех выпускников, кто провалил или по уважительной причине пропустил экзамены в основной сессии. Итоговые оценки по экзаменам будут вывешены в экзаменационных центрах 24 июля. Результаты можно будет обжаловать в течение 48 часов.