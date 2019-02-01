Наццентр скорой помощи о смерти 4-месячного ребёнка: “У нас было ещё 38 запросов”

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Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи признался, что прибыл к 4-месячному ребёнку с опозданием. Однако оправданием этому стали 38 запросов, которые ещё имелись в тот промежуток времени.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о смерти 4-месячного ребёнка. По словам молдавской певицы, которая стала свидетелем госпитализации младенца, мать скончавшегося сказала, что ожидала врачей скорой помощи 2 часа. По предварительным данным, причиной смерти стала менингококковая инфекция.

По данным Наццентра скорой помощи, причиной вызова в Службу 112 стал ребёнок с температурой 38 градусов и аллергией в области горла. В связи с этим к больному была направлена бригада врачей-педиатров, которая прибыла с опозданием. С каким именно – Наццентр скорой помощи не стал уточнять. Веской, по мнению руководства службы, причиной опоздания стал тот факт, что в этот промежуток времени в режиме ожидания находилось ещё 38 запросов, а в большинстве случаев пациентами были дети.

По данным пресс-службы ведомства, мать ребёнка сообщила врачам, что 30 января в 14.00 состояние ребёнка резко ухудшилось, и появилась температура в 38 градусов. Родители без назначения врача применяли медикаменты для снижения температуры, а спустя короткое время на теле ребёнка появилась сыпь. Спустя 6 с половиной часов мать позвонила в Службу 112.

Прибывшие на место врачи скорой помощи установили, что ребёнок находится в тяжёлом состоянии, у него проявилась сыпь на лице, конечностях и горле. После обследования пациента врачи оказали ему первую помощь, постоянно следили за его состоянием и ввели кислород до прибытия к ближайшему медицинскому учреждению. Далее младенец был переведён в реанимацию.

– Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи сожалеет о данном трагическом случае и призывает население вызывать скорую помощь только в том случае, когда чья-то жизнь находится в опасности, так как не срочные вызовы становятся причиной опозданий к тем пациентам, которые действительно оказались в чрезвычайной ситуации, – отмечается в пресс-релизе Наццентра скорой помощи.