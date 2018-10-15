Нацбанк выпустит в продажу набор монет номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев

Национальный банк Молдовы принял решение выпустить монетные наборы, состоящие из монет достоинством 1, 2, 5 и 10 леев, в целях информирования, в нумизматических целях либо в качестве сувенира. Решение было принято в связи с многочисленными запросами, поступившими от государственных учреждений, коммерческих организаций, турагентов и рядовых граждан.

Как сообщает ipn.md, цена, по которой будут продаваться эти наборы, пока не известна, как не известна и дата начала их продажи. Центральный банк просит потенциальных покупателей указать количество наборов, которое они желали бы приобрести по адресу электронной почты operatiuni.numerar@bnm.md до 31 октября 2018 года.

Помимо четырёх монет, представленных аверсом и реверсом, набор содержит описание технических спецификаций и элементов безопасности, а также схему их расположения, на румынском и английском языках. Государственные учреждения смогут приобрести наборы в НБМ, а экономические операторы и физические лица – в лицензированных банках.