Нацбанк выпустит в продажу набор монет номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев

Нацбанк выпустит в продажу набор монет номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев

Национальный банк Молдовы принял решение выпустить монетные наборы, состоящие из монет достоинством 1, 2, 5 и 10 леев, в целях информирования, в нумизматических целях либо в качестве сувенира. Решение было принято в связи с многочисленными запросами, поступившими от государственных учреждений, коммерческих организаций, турагентов и рядовых граждан. 

Как сообщает ipn.md, цена, по которой будут продаваться эти наборы, пока не известна, как не известна и дата начала их продажи. Центральный банк просит потенциальных покупателей указать количество наборов, которое они желали бы приобрести по адресу электронной почты operatiuni.numerar@bnm.md до 31 октября 2018 года.

Помимо четырёх монет, представленных аверсом и реверсом, набор содержит описание технических спецификаций и элементов безопасности, а также схему их расположения, на румынском и английском языках. Государственные учреждения смогут приобрести наборы в НБМ, а экономические операторы и физические лица – в лицензированных банках.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md