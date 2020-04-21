Нацбанк ввел в обращение памятную монету по случаю Дня государственного флага (ФОТО)

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Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел сегодня в обращение монету номинальной стоимостью 10 леев по случаю Дня государственного флага, отмечаемого в Республике Молдова 27 апреля.

Она посвящена 30-летию принятия государственного флага Республики Молдова и завершает серию памятных монет, которая также включает в себя два таких выпуска. Первая монета была выпущена НБМ в 2018 году к 25-летию введения национальной валюты, а вторая – в 2019 году по случаю 30-летию с момента принятия законов о государственном языке и латинской графике.

Новая монета изготовлена из стали, покрыта никелем и латунью, что придает ей биметаллический вид: серебро и золото. Тираж – 250 000 экземпляров. Монета содержит скрытую монограмму из букв «R» и «M» – аббревиатуру от названия государства «Республика Молдова».

Новая монета будет введена в обращение через лицензированные банки, а после чрезвычайного положения будет доступна и в кассе НБМ. Она будет находится в обращении одновременно с банкнотой достоинством в 10 леев и такой же монетой, в том числе памятными, выпущенными в 2018 и 2019 годах.

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