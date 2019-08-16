Нацбанк вводит в обращение памятную монету к празднику «Limba noastră»

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Национальный банк Молдовы (НБМ) вводит сегодня в обращение памятную монету, приуроченную к национальному празднику «Limba noastră», который отмечается в нашей республике 31 августа.

По данным пресс-службы НБМ, монета посвящена 30-летию принятия Законов о государственном языке и латинской графике и дополняет серию памятных монет. Первая монета такого типа была введена в оборот в 2018 году, когда отмечалось 25-летие введения в оборот национальной валюты.

Новая монета изготовлена ​​из стали, покрыта никелем и латунью, что придает ей биметаллический вид: серебро и золото. Монета достоинством в 10 леев будет выпущена тиражом в 250 000 экземпляров.

Новая монета будет циркулировать параллельно с банкнотой в 10 леев и металлической валютой с одинаковой номинальной стоимостью, включая памятную, выпущенную в 2018 году.