Нацбанк вводит ряд мер по предотвращению распространения COVID-19

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Национальный банк Молдовы вводит ряд мер, которые призваны предотвратить распространение вируса COVID-19 и обеспечить дальнейшую функциональность финансово-банковской системы страны. Меры необходимы для защиты здоровья сотрудников банков и их клиентов.

НБМ призывает граждан строго соблюдать правила поведения и гигиены, а если физическое присутствие не является обязательным, рекомендуется использовать системы дистанционного обслуживания, безналичные платёжные инструменты и услуги (интернет-платежи, мобильные платежи, платёжные карты).

Кроме того, в целях предотвращения распространения COVID-19 Нацбанк принял повышенные меры защиты в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. В течение этого периода будут обеспечены критические операционные процессы. В то же время, несколько категорий сотрудников будут работать удалённо.

Дополнительную информацию можно получить на веб-странице Нацбанка.