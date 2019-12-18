Нацбанк санкционировал десятки пунктов обмена валют из-за нарушений

Нацбанк санкционировал десятки пунктов обмена валют из-за нарушений

30 обменных пунктов были санкционированы в текущем году Национальным банком Молдовы после выявления ряда нарушений при проведении операций по обмену валюты физическим лицам.

Так, один пункт обмена валюты в центре столицы остался без лицензии, а деятельность ещё четырёх была приостановлена на несколько месяцев, пишет tv8.md. 6 обменных пунктов были оштрафованы, а остальным экономическим агентам вынесены предупреждения.

В прошлом году НБМ санкционировал 52 обменных пункта и 120 пунктов годом ранее.

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