Нацбанк санкционировал 52 обменные кассы

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На протяжении прошлого года Национальный банк Молдовы санкционировал 52 обменные кассы. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, пишет bizlaw.md.

Согласно представленным НБМ данным, в 2018 году были приостановлены лицензии на осуществление деятельности четырех валютных касс: двух в Кишиневе и по одной в Оргееве и в Кэушанах. Их деятельность была приостановлена на период от месяца до почти четырех месяцев. В то же время НБМ оштрафовал 6 касс: 4 в Кишиневе и по одной в Кэушанах и в Единцах. Кроме того, в прошлом году 42 кассы получили предупреждения: 17 касс в Кишиневе, 8 – в Оргееве, 7 – в Комрате, 2 – в Сороке, 2 – в Единцах, 2 – в Штефан-Водэ, 2 – в Кэушанах, по 1 – в Бельцах и в Криулянах.

Источник отмечает, что в 2017 году Нацбанк Молдовы санкционировал 120 обменных касс: у девяти из них были отозваны лицензии, деятельность 21 кассы была приостановлена, 18 касс получили штрафы, а остальные – предупреждения.