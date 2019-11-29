Нацбанк пустит в оборот новые юбилейные и памятные монеты (ФОТО)

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Национальный банк Молдовы запустит в обращение 14 юбилейных и памятных монет в качестве платёжного средства и в нумизматических целях. Соответствующее постановление было опубликовано в сегодняшнем номере Monitorul Oficial.

Так, серия “Личности” будет дополнена монетами “Глебус Саинчук – 100 лет со дня рождения”, “Сергей Лункевич – 85 лет со дня рождения”, “Георге Врабие – 80 лет со дня рождения” и “Михай Волонтир – 85 лет со дня рождения”. В серию “Известные женщины” будут добавлены монеты “Зинаида Палли – 100 лет со дня рождения” и “Домника Дариенко – 100 лет со дня рождения”.

НБМ также выпустит монеты “200 лет со дня основания церкви Святого Великомученика Георгия”, “Богдан Основатель”, “Алеку Руссо – 200 лет со дня рождения”, “25 лет со дня основания Счётной палаты Республики Молдова”.

Монеты будут продаваться НБМ или лицензированными банками, пишет moldpres.md. Юбилейные и памятные монеты принимаются в качестве платёжного средства в национальной экономике по их номинальной стоимости.