Нацбанк принял важное решение, касающееся экономических агентов, у которых есть кредиты

0

Лицензированные банки смогут отложить или изменить сроки погашения или размеры платежей, которые должны быть погашены, до 30 июня 2020 года по кредитам, предоставленным экономическим агентам. Соответствующее решение было принято сегодня Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы.

Изменение указанных условий не означает, что данные кредиты попадут под классификацию “неблагополучных”. Данные меры могут применяться индивидуально каждым банком в соответствии с его внутренними правилами и договорными условиями с заемщиками, исходя из их платёжеспособности, пишет moldpres.md.

Данное решение относится к юридическим лицам, чья финансовая ситуация была затронута в результате чрезвычайного положения и экономических последствий, вызванных COVID-19, – говорится в пресс-релизе Национального банка.

Так, экономические агенты должны будут уведомить свой банк о временных трудностях с погашением платежей. В свою очередь, банки должны будут пересмотреть условия кредитов и выступить с соответствующими предложениями.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.