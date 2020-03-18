Нацбанк принял меры в поддержку физлиц, у которых есть банковские кредиты

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Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение, позволяющее лицензированным банкам гибко управлять платёжными обязательствами физических лиц, испытывающих трудности при оплате по кредитам в условиях чрезвычайной ситуации.

Так, лицензированные банки смогут предоставить физическим лицам некоторую отсрочку для оплаты существующих кредитов до 31 мая 2020 года. Как пишет ipn.md, эти меры смогут применяться банками выборочно в соответствии с их собственными возможностями, правилами и положениями контракта.

Изменение сроков платежей или сумм платежей по этим кредитам до 31 июля 2020 года не приведёт к их классификации в категорию, которая является более жёсткой, чем категория, существовавшая в день принятия этого решения.

Решение не касается новых кредитов, предоставленных в течение указанного периода. В то же время, физическим лицам, которые могут продолжать обслуживать свои кредиты, рекомендуется делать это с помощью дистанционных платежей.