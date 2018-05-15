Нацбанк повторно предупредил жителей Молдовы о рисках инвестирования в криптовалюты

Нацбанк повторно предупредил жителей Молдовы о рисках инвестирования в криптовалюты

Учитывая большие колебания и резкое падение цен, а также закрытие некоторых платформ по обмену виртуальных валют, НБМ подтвердил озвученное ранее мнение в отношении криптовалют и инвестиций в них. 

Так, ведомство отмечает, что существует большой риск потерять вложенные таким образом деньги. Кроме этого, Нацбанк призывает граждан и лицензированные единицы, предоставляющие услуги оплаты, обмена валют и банковские услуги, не принимать участие в подобных операциях во избежание рисков по отмыванию денег, а также нанесения ущерба репутации.

Нацбанк решил выступить с разъяснениями для того, чтобы у населения не возникло неверного мнения о том, что использование виртуальных валют происходит под защитой лицензий, выданных экономическим агентам НБМ. Кроме этого, лица, которые намереваются предоставлять услуги данного характера, должны убедиться в том, что они не подпадают под область деятельности Национального банка Молдовы, отмечается в сообщении для прессы ведомства.

 

 

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