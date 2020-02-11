Нацбанк поддерживает инициативу президента о сокращении образовавшегося в результате “кражи века” госдолга

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Предложение Игоря Додона о сокращении госдолга “на 5-6 млрд леев” за счёт прибыли, полученной Национальным банком Молдовы, была обсуждена с Международным валютным фондом. Об этом сообщил губернатор НБМ Октавиан Армашу. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство поддерживает данную инициативу.



Глава НБМ заявил для ziarulnational.md, что это решение является “взвешенным”, однако для этого нужно будет внести поправки в Закон о Нацбанке.

– Частичное распределение прибыли Национального банка обсуждалось НБМ, правительством и Международным валютным фондом, что соответствует международным стандартам. Решение является сбалансированным. Оно позволит постепенно накапливать капитал Национального банка, а также снизить нагрузку на государственный бюджет за счёт распределения прибыли. Такое возможно путём внесения поправок в Закон о Национальном банке Молдовы и введения модели поэтапного и частичного распределения прибыли в государственный бюджет, – уточнил Армашу.

Напомним, в понедельник Игорь Додон сообщил, что на этой неделе правительство утвердит законопроект, предусматривающий снижение госдолга, образовавшегося в результате “кражи века”, примерно на 5-6 млрд леев. Проект предстоит обсудить и в парламенте.