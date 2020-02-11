Нацбанк отменил режим раннего вмешательства в отношении “Moldindconbank”

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Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) единогласно принял решение отменить режим раннего вмешательства в деятельность BC “Moldindconbank” S.A.

Соответствующее решение было принято 10 февраля, сообщается на сайте НБМ. В то же время Виктор Чиботару, назначенный временным управляющим “Moldindconbank”, вернулся на свой пост вице-президента. Таким образом, данное банковское учреждение возобновляет самостоятельную деятельность в обычном режиме, полностью восстановив функциональность органов управления.

В 2016 году Национальный банк Молдовы ввёл в отношении “Moldindconbank” процедуру надзора (режим раннего вмешательства), после того как была установлена группа лиц, которая несогласованно приобрела и установила контроль над существенной долей в уставном капитале банка.