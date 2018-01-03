Нацбанк опубликовал стоимость юбилейных монет и банкнот

Молдавские нумизматы могут пополнить свои коллекции, обратившись в лицензированные банки.

Торговая цена на юбилейные монеты и банкноты устанавливается финансовыми учреждениями самостоятельно и может быть на три процента выше в сравнении с ценой, установленной НБМ, сообщает agora.md.

Так, монета «Григоре Виеру – 80 лет со дня рождения», выпущенная в 2015 году, стоит 692 лея, а вот за монету «555 лет со дня восхождения на трон Штефана чел Маре ши Сфынт» придется выложить 11 334 лея.

С полным списком монет и их цен можно ознакомиться здесь.

Цены действительны до 31 января 2018 года.