Нацбанк обнародовал имена ликвидаторов Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii (ДОКУМЕНТ)

Три проблемных банка прекратили свое существование в конце 2015 года.

Национальный банк Молдовы опубликовал имена тех, кто отвечал за закрытие Banca Sociala, Unibank, Banca de Economii и Universalbank.

Таким образом, ответственными за ликвидацию Unibank была Юлиана Цуркан, Banca de Economii – Григорий Олару, Banca Sociala – Серджиу Бергие, Universalbank – Сильвия Марку, сообщает deschide.md.

Напомним, что три проблемных банка были ликвидированы в 2015 году, когда Исполнительный комитет Нацбанка решил отозвать лицензии на финансовую деятельность в результате их несостоятельности и ряда нарушений законодательства.