Нацбанк о росте евро: ситуация на валютном рынке стабильна

Нацбанк о росте евро: ситуация на валютном рынке стабильна

Национальный банк Молдовы (НБМ) отмечает, что курс евро значительно вырос по отношению к доллару США. Так, в текущем месяце соотношение выросло с 1,1218 €/$ до 1,1300 €/$, что объясняет падение курса лея по отношению к евро.

В то же время, на внутреннем валютном рынке можно было наблюдать плавную тенденцию обесценивания молдавского лея по отношению к доллару США (около 48 банов). В настоящее время местный валютный рынок находится на временном этапе реорганизации, а ситуация с изменяющимся курсом – под пристальным контролем Национального банка.

В то же время, в НБМ отметили, что на валютном рынке нет предпосылок для кризисных ситуаций. Основные операторы на рынке сохраняют спокойствие и работают в привычном режиме, передаёт realitatea.md.

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