Нацбанк Молдовы рекомендует гражданам временно отказаться от использования наличных денег

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Национальный банк Молдовы (НБМ) рекомендует гражданам использовать средства удаленных платежей, такие как интернет-приложения и mobile payments, безопасные платежи для электронной торговли, а также карты для оплаты товаров и услуг в торговых точках. Эти методы более гигиеничны, чем использование наличных денег, и являются хорошей практикой для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, включая вирус COVID-19.

НБМ рекомендует гражданам страны избегать или ограничить контакт с деньгами, переходящими из рук в руки, так как это может оказать заметное влияние на защиту здоровья. В то же время Национальный банк как орган денежного регулирования принимает особые меры для хранения и обработки банкнот и монет, полученных из обращения, изолируя их в течение как минимум 14 дней для ограничения риска распространения вируса.

Стоит отметить, что Национальный банк, лицензированные банки и небанковские поставщики платежных услуг работают в обычном режиме и готовы обеспечить оказание всех финансовых услуг.