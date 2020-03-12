Нацбанк Молдовы рекомендует гражданам временно отказаться от использования наличных денег

Нацбанк Молдовы рекомендует гражданам временно отказаться от использования наличных денег

Национальный банк Молдовы (НБМ) рекомендует гражданам использовать средства удаленных платежей, такие как интернет-приложения и mobile payments, безопасные платежи для электронной торговли, а также карты для оплаты товаров и услуг в торговых точках. Эти методы более гигиеничны, чем использование наличных денег, и являются хорошей практикой для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, включая вирус COVID-19.

НБМ рекомендует гражданам страны избегать или ограничить контакт с деньгами, переходящими из рук в руки, так как это может оказать заметное влияние на защиту здоровья. В то же время Национальный банк как орган денежного регулирования принимает особые меры для хранения и обработки банкнот и монет, полученных из обращения, изолируя их в течение как минимум 14 дней для ограничения риска распространения вируса.

Стоит отметить, что Национальный банк, лицензированные банки и небанковские поставщики платежных услуг работают в обычном режиме и готовы обеспечить оказание всех финансовых услуг.

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