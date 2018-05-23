Нацбанк Молдовы проведёт день открытых дверей

Нацбанк Молдовы проведёт день открытых дверей

Национальный банк Молдовы традиционно откроет свои двери для всех желающих 4 июня.

Как отмечается в сообщении НБМ, желающие смогут увидеть выставочный зал, в котором будет представлена коллекция памятных монет, выпущенных Национальным банком, а также послушать краткую презентацию по банковско-финансовой тематике.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться, отправив запрос до 27 мая на адрес электронной почты: educatia.financiara@bnm.md.

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