Нацармия помогает властям в борьбе с коронавирусом

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Национальная армия Молдовы оказывает поддержку властям в борьбе с вирусом COVID-19. Этим утром несколько микроавтобусов ведомства были отправлены в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ, Институт неотложной медицины и детскую инфекционную клиническую больницу для транспортировки медицинского персонала.

По словам министра обороны Александра Пынзаря, решение о предоставлении армейских транспортных единиц было принято после обращения о содействии руководства Правительства Республики Молдова и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

– Наш долг – всячески содействовать в борьбе с распространением вируса, помогать медицинскому персоналу, который заботится о здоровье пациентов, безопасно возвращаться домой, – уточнил Пынзарь.

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