Нацагентство по безопасности пищевых продуктов взялось за рестораны и банкетные залы

Нацагентство по безопасности пищевых продуктов взялось за рестораны и банкетные залы

В целях предупреждения пищевых отравлений во время организации церемоний и торжеств Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет проводить до 30 декабря включительно плановые и внеплановые проверки единиц общественного питания с повышенным риском. Речь идет о ресторанах, банкетных залах и других подобных заведениях. 

Об этом говорится в пресс-релизе НАБПП. Источник отмечает, что во время проверки особое внимание будет уделяться процессу приема продуктов, их хранению и переработке, а также приготовлению.

Решение было принято в связи с многочисленными случаями отравления гостей на торжествах.

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