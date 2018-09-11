Нацагентство по безопасности пищевых продуктов взялось за рестораны и банкетные залы

В целях предупреждения пищевых отравлений во время организации церемоний и торжеств Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет проводить до 30 декабря включительно плановые и внеплановые проверки единиц общественного питания с повышенным риском. Речь идет о ресторанах, банкетных залах и других подобных заведениях.

Об этом говорится в пресс-релизе НАБПП. Источник отмечает, что во время проверки особое внимание будет уделяться процессу приема продуктов, их хранению и переработке, а также приготовлению.

Решение было принято в связи с многочисленными случаями отравления гостей на торжествах.