Специалисты проверят продаваемые в Молдове огурцы на наличие пестицидов

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Сотрудники НАБПП проведут плановый контроль продуктов растительного происхождения в Молдове. В частности, будут проверены огурцы на предмет содержания в них остатков пестицидов и нитратов.

Как сообщает пресс-служба НАБПП, мероприятия проводятся в соответствии с постановлением правительства об утверждении Национальной программы мониторинга остатков пестицидов и содержания нитратов в пищевых продуктах растительного происхождения на 2015-2020 гг. В этой связи Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов планирует взять 400 проб для проверки на пестициды и 272 пробы для проверки на нитраты.

НАБПП рекомендует гражданам покупать овощи и фрукты в авторизованных торговых точках, а также требовать у продавцов документы, подтверждающих безопасность и качество продуктов.