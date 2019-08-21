Нацагентство по безопасности пищевых продуктов назвало причину массового отравления в столичном ресторане

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов назвало причину массового отравления, которое произошло 10 августа на праздновании свадьбы в одном из столичных ресторанов.

Как показали лабораторные анализы, в мясных и рыбных блюдах, поданных к столу (буженина, куриные рулеты, семга), были найдены бактерии сальмонеллы, что стало причиной пищевого отравления, которое получили 51 человек, включая одного ребёнка, передаёт tv8.md. При госпитализации у пациентов отмечались признаки пищевого отравления: слабость в мышцах, повышенная температура (38-40 градусов), озноб, резкие боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул.

Сотрудники НАБПП проверили кухню ресторана, в котором проходила свадьба. В ходе расследования были выявлены нарушения правил гигиены и хранения скоропортящихся продуктов. Работа ресторана приостановлена до вынесения окончательного решения.

Инспекторы территориального подразделения агентства по безопасности пищевых продуктов проверили одного из поставщиков кондитерских изделий из Бельц и также обнаружили нарушения. Владельца частной кондитерской оштрафовали на 4 500 леев.