Нацагентство общественного здоровья подробнее рассказало о первом случае заражения вирусом лихорадки Западного Нила

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщает о том, что в Молдове был зарегистрирован первый случай заражения вирусом лихорадки Западного Нила, который был подтверждён лабораторными анализами. Заболевание было зафиксировано у 70-летнего мужчины из муниципия Кагул.

Как сообщает пресс-служба НАОЗ, мужчина заболел 24 августа, у него появилась усталость, температура поднялась до 39-40 градусов и стало ломить тело. Пациент был госпитализирован в районную больницу Кагула, а затем переведён в Институт скорой медицинской помощи в муниципий Кишинёв. Было установлено, что мужчину дома укусило неизвестное насекомое, в то же время 18 августа он находился в румынском городе Галац, где в этом году регистрировались случаи вируса.

Стоит отметить, что в период с 3 июня по 28 августа в Румынии было зарегистрировано 19 случаев вируса лихорадки Западного Нила, 2 из которых – с летальными исходами. В течение 2019 года болезнь регистрировалась в 8 странах ЕС: Греция (126 случаев), Румыния (19), Кипр (11), Венгрия (7), Италия (3), Болгария (2), Австрия (1) и Франция (1). Кроме этого, вирус был зафиксирован в Сербии и Турции (по 7 случаев).