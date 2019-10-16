Нацагентство безопасности пищевых продуктов провело рейды в Каларашском районе

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С начала октября инспекторы отдела по безопасности пищевых продуктов в Калараше провели ряд запланированных и внезапных проверок в пищевых блоках учебных заведений и торговых точках.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в результате рейдов были обнаружены нарушения статей 276, 196(10) Кодекса о правонарушениях РМ. Несоответствующие продукты были изъяты.

Кроме этого, за отчётный период инспекторы отдела санитарно-ветеринарного надзора провели осеннюю проверку 5 200 пчелиных семей, которые принадлежат 146 владельцам.