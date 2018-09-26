НАЦ запускает кампанию по предупреждению населения о рисках коррупции

Национальный антикоррупционный центр запускает новую информационную кампанию, в рамках которой сотрудники Центра расскажут о последствиях коррупции.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, информация будет предназначаться главным образом для государственных служащих, представителей государственных и муниципальных предприятий, госслужащих со специальными статусами, местной администрации, представителей бизнес-среды, учащихся, студентов и т.д.

Первое мероприятие в рамках кампании под названием «Один день борьбы с коррупцией в вашем городе» состоится завтра, 27 сентября, в Хынчештах, где представители НАЦ проведут беседы с жителями района, а также с представителями местной власти, врачами, преподавателями, сотрудниками госслужб и частного сектора.

Так, завтра, в 09:00 у примэрии города (ул. Михалча Хынку, 132) будет установлена палатка НАЦ, где сотрудники Центра будут распространять информационные листовки, предоставлять жителям консультации о возможности сообщать о случаях коррупции, и будут призывать граждан обращаться в Национальную линию по номеру 080 055 555.

Кампания, которая проходит под лозунгом «Твоё отношение весомо – скажи НЕТ коррупции», будет проводиться ежемесячно в каждом районе страны.