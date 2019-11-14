НАЦ задержал трёх полицейских, подозреваемых во взяточничестве

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Трое полицейских, подозреваемых в пассивной коррупции, были задержаны офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Речь идёт о двух патрульных полицейских и одном офицере Службы технического надзора и дорожно-транспортных происшествий Инспектората полиции Оргеева.

По словам осведомителя, правоохранители вымогательством получили двумя траншами 5 000 леев, пообещав взамен не документировать факт вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были помещены в изолятор на 72 часа.

Если вина полицейских будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые государственные должности.