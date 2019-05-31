НАЦ задержал контрабандиста, пытавшегося подкупить таможенника 2 тысячами евро (ВИДЕО)

0

Житель Кагула был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра и прокурорами за попытку подкупить следователя Таможенной службы.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, информацию предоставил таможенник после того, как мужчина предложил ему взятку, чтобы избежать ответственности за сокрытие от таможенного контроля 14 000 сигарет. Согласно полученной информации, табачные изделия были обнаружены в результате проверки, которую проводил следователь. Инцидент произошёл сегодня утром на КПП «Кагул».

После того, как таможенник обнаружил сигареты, водитель подошёл к нему и предложил взятку в размере 2 000 евро. После этого страж границы сообщил в НАЦ. Мужчина был задержан с поличным, в момент передачи 1 000 евро.

Подозреваемый помещён в изолятор НАЦ на 72 часа.