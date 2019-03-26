НАЦ задержал кагульчанку, пообещавшую водительские права за деньги

НАЦ задержал кагульчанку, пообещавшую водительские права за деньги

Жительницу Кагула задержали сотрудники НАЦ. Её подозревают в получении взятки: женщина вымогала 300 евро под предлогом того, что может посодействовать в получении водительских прав.

Согласно информации заявителя, задержанная вместе с несколькими сообщниками утверждала, что может повлиять на членов экзаменационной комиссии и облегчить процедуру получения прав категории “B”.

Сотрудники НАЦ начали уголовное расследование по факту торговли влиянием. На слушаниях задержанная полностью признала свою вину, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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