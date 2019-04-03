НАЦ задержал двух патрульных по подозрению в коррупции: ещё один фигурант дела находится в розыске

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Три сотрудника Национального инспектората патрулирования подозреваются в коррупции и извлечении выгоды из влияния. Расследование в их отношении было инициировано после того, как один водитель сообщил, что полицейские потребовали от него взятку в размере 1 000 евро. По словам осведомителя, сотрудники НИП вымогали деньги, обещая взамен не привлекать его к ответственности за предполагаемое нарушение ПДД.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, 9 марта текущего года осведомителя остановили сотрудники НИП и предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что тест на алкоголь подтвердил предположения полицейских, водитель утверждает, что он не употреблял спиртные напитки. Кроме этого, водитель рассказал, то полицейские даже не заполнили протокол о нарушении. Это говорит о том, что они хотели решить проблему за денежное вознаграждение, считает мужчина.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, водитель позвонил своему знакомому из Отдела дорожно-транспортных происшествий Управления полиции Кишинёва и попросил убедить сотрудников НИП, что тест на алкоголь фальшивый. Прибыв на место, полицейский сказал, что не может решить проблему и посоветовал водителю дать патрульным требуемую взятку.

НАЦ возбудил уголовное дело по данному факту и задокументировал передачу денежных средств сотруднику Отдела дорожно-транспортных происшествий и двум членам экипажа НИП, которые его остановили. Сегодня утром патрульные были задержаны, а сотрудника Отдела дорожно-транспортных происшествий объявили в розыск после того, как он покинул территорию страны.

В эти минуты НАЦ проводит обыски в домах и кабинетах подозреваемых. Им инкриминируется пассивная коррупция и извлечение выгоды из влияния.